Temmuz ayı enflasyon farkı açıklandı mı? 3 Ağustos 2022 TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar heyecanla rakamların açıklanmasını bekliyor. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi.
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TEMMZU AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok kişi TÜİK tarafından açıklanacak verileri heyecanla bekliyıor. Enflasyon oranının 3 Ağustos Çarşamba yani bugün saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.