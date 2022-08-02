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    • Haberler
    • 03.08.2022 00:22
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    • 03.08.2022 00:22
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    Tarım Kredi Markette sepetinizi doldurun! Yağ, çay, et, pirinç, mercimek fiyatlarında indirim! Kuyruk oluşacak! 3 Ağustos 2022 fiyat listesi

    Tarım Kredi Market'inde yer alan uygun fiyatlar vatandaşların ilgisini çekti. 3 Ağustos tarihinde TMO Market'ten oldukça uygun fiyata sepetinizi doldurabilirsiniz. İşte 3 Ağustos Tarım Kredi fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    Tarım Kredi Markette sepetinizi doldurun! Yağ, çay, et, pirinç, mercimek fiyatlarında indirim! Kuyruk oluşacak! 3 Ağustos 2022 fiyat listesi

    Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından yapılan indirim vatandaşların büyük ilgisni çekti. 3 Ağustos günü için paylaşılan katalğu haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

    OMO SIVI DETERJAN BEYAZLAR-RENKLİLER 1950 ML SATIŞ FİYATI: 92.90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 64,90 Türk Lirası

    ERPİLİÇ TAZE POŞET BÜTÜN PİLİÇ KG FİYATI SATIŞ FİYATI: 34,90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 30.90 Türk Lirası

    OMO MATIC ACT. FRESH BEYAZLAR-RENKLİLER 5,5 KG SATIŞ FİYATI: 99.90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 79,90 Türk Lirası

    ELİT BULAŞIK DETERJANI 4 KG SATIŞ FİYATI: 41.90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 38, 90 Türk Lirası

    ELİT DEV HAVLU 2'KATLI SATIŞ FİYATI: 18,90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 15,90 Türk Lirası

    LIPTON DEMLİK POŞET ÇAY ÇEŞİTLERİ 48'Lİ SATIŞ FİYATI: 38,90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 29.90 Türk Lirası

    MAGNUM MİNİ DONDURMA ÇEŞİTLERİ 6'LI SATIŞ FİYATI: 49,90 Türk Lirası
    İndirimli fiyatı: 39,90 Türk Lirası

        TMO PİRİNÇ 2 KG SATIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI: 27,50 Türk Lirası
        İndirimli fiyatı: 26,50 Türk Lirası

        TMO KIRMIZI MECİMEK 1 KG SATIŞ FİYATI: 14, 75 Türk Lirası
        İndirimli fiyatı: 13,90 Türk Lirası
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        Haberler Haberler Tarım Kredi Markette sepetinizi doldurun! Yağ, çay, et, pirinç, mercimek fiyatlarında indirim! Kuyruk oluşacak! 3 Ağustos 2022 fiyat listesi
            SON DAKİKA