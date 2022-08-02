Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 bin personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. İşte konu hakkında merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI KADRPO DAĞILIMI NASIL?
Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.