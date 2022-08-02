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    • Haberler
    • 02.08.2022 20:13
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    • 02.08.2022 20:13
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    Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kadro dağılımı!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamı için Bakanlık düğmeye bastı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak üzere sağlık personeli alımı gerçekleşecek. Atama bekleyen sağlık görevlileri için başvuru şartları kritik önem taşıyacak. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihlerinde. Peki, 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2022?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 bin personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI KADRPO DAĞILIMI NASIL?

    Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.


        657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.


        Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kadro dağılımı!
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