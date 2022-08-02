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    • Haberler
    • 02.08.2022 18:49
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    • 02.08.2022 18:49
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    Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında? Nancy Pelosi görevi, eşi, yaşı ve hayatı!

    Nancy Pelosi'nin Tayvana iniş yapmasının ardından birçok kişi Nancy Pelosi kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Nancy Pelosi kimdir? Nancy Pelosi kaç yaşında? Nancy Pelosi nereli? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında?

    Nancy Pelosi'nin Tayvan'a iniş yapmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmlarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nancy Pelosi görevi ve yaşı yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

    NANCY PELOSİ KİMDİR?

    Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi (d. 26 Mart 1940), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanı. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.

    4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.

        NNACY PELOSİ KAÇ YAŞINDA?

        Nancy Pelosi 26 Mart 1940 tarihinde dünyaya geldi. 2022 itibariyle Nancy Pelosi 82 yaşındadır.

        NANCY PELOSİ GÖREVİ VE MESLEĞİ

        Nancy Pelosi, Amerikalı bir siyasetçidir. ABD Temsilciler Meclisinin başkanı olarak görev yapmaktadır.

        Paul Pelosi ile evlidir ve 5 çocuğu bulunmaktadır.
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        Haberler Haberler Nancy Pelosi kimdir, kaç yaşında? Nancy Pelosi görevi, eşi, yaşı ve hayatı!
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