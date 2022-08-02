KPSS lisans sınavı iptal mi odu? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? Sorular iptal olursa puanlama nasıl olacak?

KPSS sınavının sorularının önceden yayınlandığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KPSS sınavı yeniden mi yapılacak sorusu yer alıyor.
KPSS sınavı iptal mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 KPSS SORULARI İPTAL EDİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.