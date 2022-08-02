KPSS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM KPSS salon görevlisi, gözetmen, salon başkanı ücreti kaç TL?

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasıdna yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler!