Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.08.2022 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2022 07:03
    ABONE OL

    İETT seferleri 2022! İstanbul İETT Saatler, Güzergahlar ve Duraklar! Anadolu - Avrupa Yakası ilçe ilçe İETT sefer saatleri!

    16 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu taşıma kullanımı bir hayli fazla. Anadolu Yakası ve Avru Yakası'nda ikamet edenler toplu taşıma kullanacakları vakit İETT sefer saatlerini, güzergahları ve duraklarını sıklıkla araştırıyor. İşte ilçe ilçe İETT sefer saatleri! Kadıköy, Bostancı, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Bağcılar, Arnavutköy ve diğer tüm ilçelerde bulunan İETT seferleri hakkında detaylar haberimizde...

    İETT seferleri 2022!

    İETT SEFERLERİ 2022! Megakent İstanbul'da İETT sefer saatleri her gün yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar ilçe değiştirmek istedikleri zaman durak ve sefer saati bilgisini öğrenmek için internet arama motorlarında araştırmalara koyuluyor. Otobüsü kaçırmak istemeyenler öncesinde kullanacakları hattın hareket saatini öğrenmek istiyor. İşte İstanbul Anadolu - Avrupa Yakası İETT Saatleri, Güzergahlar ve Duraklar...

    İETT SEFERLERİ 2022!

    İstanbul şehrindeki tüm İETT hatlarına ve sefer saatlerine tek tıkla ulaşmanız mümkün. Aşağıdaki linkte tıkladıktan sonra boşluğa kullanmak istediğiniz hattı ya da gitmek istediğiniz ilçenin adını yazarak tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL İETT GÜNCEL HAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KIZILTEPE-KADIKÖY HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BOSTANCI- HAREM HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SULTANBEYLİ- ÜSKÜDAR HATTI SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    2022 İLÇE İLÇE ANADOLU-AVRUPA YAKASI SEFER SAATLERİ, GÜZERGAHLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İETT NE DEMEK VE AÇILIMI NEDİR?

    İETT İstanbul 'da hemen hemen her gün herkesin kullandığı ulaşım araçlarının işletmesini yapan kurumdur. Tarihi 1869 yılına dayanan bu kurum halen faaliyetlerine devam eden bir kurumdur. İstanbul ilinde ilk olarak kent içi ulaşımın yapılması için Dersadet Tramway ve Tünel işletmesi olarak faaliyete başlamıştır.

    1939 yılında Yapılanması değiştirilerek İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel adını alarak İETT olarak anılmaya başlamıştır. İstanbul ulaşımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı bir kurum olarak İstanbul halkına hizmet etmektedir. Hizmet alanında teknolojini gelişmesi ile birlikte metro, metrobüs ve otobüs gibi ulaşım araçları eklense de halen ismi İETT olarak kullanılmaktadır.

        İETT NEYİN KISALTMASI

        Birçok bilgi yarışmasında kolay ve şaşırtmacalı soru olarak insanların karışına İETT açılımı çıkmaktadır. Günümüzde farklı araçlar ile de hizmet edilmesi insanların karıştırmasına neden olmaktadır. İETT "İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel " işletmesinin kısaltmasıdır. Buradaki tünel günümüzdeki metroya benzer olan taksim tünelini temsil etmektedir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gemi yola çıktı fiyatlar çakıldı
        Haberler Haberler İETT seferleri 2022! İstanbul İETT Saatler, Güzergahlar ve Duraklar! Anadolu - Avrupa Yakası ilçe ilçe İETT sefer saatleri!
            SON DAKİKA