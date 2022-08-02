Gulya Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve diyanet meali

Gulya Suresinin Fazileti Nedir?

Gulya suresinin faziletleri şöyledir:

• Maddi sıkıntı yaşayanlar Gulya suresi okuduğunda sıkıntılar yavaş yavaş azalmaya başlar. Maddi geliri düşük olanların gelirleri yükselir. Ek gelir elde etmek isteyenlere bereket kapıları açılır. İşsiz olanlar kısa sürede istedikleri ve hayırlı olan bir işe sahip olur. Ödemelerde zorluk yaşayanlar maddi olarak daha güçlü hale gelir. Borçlarını zorlanmadan öder. Özellikle iş bulmada zorluk yaşayanlar sabah ve akşam duayı okuyarak Allah'a dua edebilir.

• Ev içinde okunduğunda evin bereketi artar. Sadece evlerde değil aynı zamanda iş yerlerinde de bol kazanç elde etmek isteyenler okuyabilir. Bulundukları ortamda Gulya suresini okuyanların işleri daha hayırlı şekilde ilerler. Rızık elde etmek isteyenlere Allah rızık kapılarını açar.

• Kötülüklerle karşılaşan ve sorunlar yaşayanlar Gulya suresini okuduğunda korunur. Yeni tanışılan birinin kötü olmaması için sure okunabilir. Hayırlı insanlar ile tanışılır. Allah kendisine dua edenleri iyi insanlarla karşılaştırır.

• Kötü niyetli kişilerin istedikleri kötülükler gerçekleşmez. Kalbinde kötülük olanların işleri ters olur. Gulya suresini okuyanlar melekler tarafından korunur. Evden çıkmadan önce okunmasında fayda vardır. Kim Gulya suresini okursa Allah onu hayırlı insanlar içinde tutar. Kötülüklerden uzak kalmak ve insanların kötü enerjilerinden etkilenmemek için surenin okunması önemlidir.