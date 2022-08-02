2022 ÖSYM YKS özel koşullar nedir? YKS tercih koşulları ne demek? Kaç tercih hakkı var? 2-4 yıllık bölümler kontenjanlar ve puanları!

YKS TERCİH KOŞULLARI NE DEMEK?

YKS tercih kılavunda üniversite ve bölümlerin bazılarının karşısında 'özel koşul' yazıyor. Özel koşullar ÖSYM tarafından tek tek ifade edilmişti. Özel koşul yazan bölümler için adayın istenen puanın yanında bir de ek olarak belirtilen özel şartlara sahip olması gerekiyor.

Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.