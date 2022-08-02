DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS üniversite tercih sürecine az bir zaman kalmasıyla birlikte akıllara DGS sınavı geldi. Öğrenciler sabırsızlıkla DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sonuc.osym.gov.tr: DGS sonuç sorgulama!
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.