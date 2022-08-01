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    • Haberler
    • 01.08.2022 15:04
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    • 01.08.2022 15:04
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    YÖK sanal fuarı 2022 başladı mı, ne zaman? YÖK sanal fuarı nedir? Üniversiteni keşfet YÖK sanal fuara nereden, nasıl girilir?

    Üniversite ve bölümler hakkında bilgi almayı kolaylaştıran YÖK sanal fuarı bu yıl da yoğun ilgi görüyor. “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” adıyla düzenlenen fuar ile YÖK, öğrencilere, tercih edeceği üniversiteyi ve programı şehre gitmeden dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. İşte internet arama motorlarında sıkça araştırılan YÖK sanal fuarı 2022 nedir? Üniversiteni keşfet YÖK sanal fuara nereden, nasıl girilir? soruların yanıtları...

    YÖK sanal fuarı 2022 nedir?

    YÖK sanal fuarı 2022 başladı mı, ne zaman? YÖK sanal fuarı nedir? Üniversiteni keşfet YÖK sanal fuara nereden, nasıl girilir? soruları gündemde. Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süreçte tercih etmek istedikleri üniversite ve bölümü görmek isteyenler YÖK sanal fuarı aracılığı ile dijital ortamda yakından görmek imkanına sahip olabiliyor. İşte detaylar...

    YÖK SANAL FUARI 2022 BAŞLADI MI?

    Milyonlarca adayın beklediği YÖK 2022 sanal fuarı 1 Ağustos itibariyle başladı. 1-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen Fuar'la adaylara tercih edeceği üniversite ve programı dijital ortamda yakından tanıtılacak. Fuara yaklaşık 200 yükseköğretim kurumu katılacak.

    ÜNİVERSİTENİ KEŞFET YÖK SANAL FUARI 2022'YE NEREDEN GİRİLİR?

    Sanal Fuar'da, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebilecek.

    Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği Fuar'a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

    CANLI SOHBETLE BİLGİ ALINABİLECEK

    YÖK Başkanı Özvar, Fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Mesajında zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Özvar, bu fuarda öğrencilerin, üniversite ile ilgili merak edilen tüm konuların canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

    Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatan Özvar, şu şekilde devam etti:

        "Biz de YÖK olarak, siz değerli öğrencilerimizin nitelikli ve dünya standartlarında kaliteli bir eğitim alması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin iyi bir eğitimle, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlanmanızı oldukça önemsiyoruz."

        Tam bir öğrenci dostu olan ülkemizin üniversitelerinde öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra; sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılabileceği ve son teknoloji ile donatılmış kampüslerde ayrıcalıklı bir eğitim alma şansını yakalayabileceğini vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, "Bu nedenle hayalini kurduğunuz güzel bir gelecek için kapsamlı bir araştırma yaparak, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, öğrenim göreceğiniz alanı bilinçli bir şekilde seçmeniz, üniversitenin sunduğu olanakları araştırmanız, ilgi ve istekle okumanız çok önemlidir." ifadelerinde bulundu.

        BAZI BÖLÜMLERİ TERCİH EDECEKLERE BURS DESTEĞİ VERİLECEK

        YÖK Başkanı Erol Özvar, mesajında YÖK olarak, fizik, kimya, biyoloji ve matematik programlarına ilk on beş tercihinde yer verip, ilk üç sırada yerleşen öğrencilere lisans öğrenimleri boyunca bursla desteklediklerini bir kez daha hatırlattı.

        Bunun yanı sıra YÖK, Türkiye'nin Ulusal Yapay Zekâ Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zekâ mühendisliği ile yapay zekâ ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldığını belirten Başkan Özvar, son olarak mesajında "Umuyorum ki 'Üniversiteni Keşfet Fuarı' sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturarak, tercih sürecinizi kolaylaştıracaktır. Yapacağınız tercihin sizlere, ailelerinize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diler, akademik hayatınızda başarılar dilerim." dedi.
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