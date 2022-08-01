Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.