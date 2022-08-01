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    • Haberler
    • 01.08.2022 22:45
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    • 01.08.2022 22:45
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    Seyehatsever başvuru nasıl yapılır? Hangi KYK yurtları açık olacak? Seyahatsever.gsb.gov.tr yurt listesi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz tatilinde yurtların ücretsiz kullanımını sağlayan "Seyahatsever" uygulamasında yaş aralığının 18-30'a yükseltildiğini bildirdi.Peki, Seuyehatsever başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Seyehatsever başvuru nasıl yapılır?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Seyahat Sever adını verdiğimiz uygulamaya çok fazla talep geldi. Yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül tarihine kadar gençlerin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine olanak sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    YAZ AYLARINDA HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK?

    Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.

    ÜCRETSİZ YURT

    "Gençlik ve spor bakanlığımızın gençlere yurtlarının kapısını açtığını paylaşmıştık. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok sayıda talep geldi. Gençlerimizin buna daha çok katılmak için yaş araılığını 18 25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül'e kadar gençlerimizin yurtlarda konaklayarak gençlerin diledikleri gibi ülkemizi gezmelerini sağlayacağız."

        SEYEHATSEVER BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Geçen gün bir programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül arasında yurtlar kullanılabilecek. 444 0 472 gençlerimiz bu numaradan arayabilecek. Ülkemizin güzel şehirlerini gezebilmek için kullanacak." demişti.
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        Haberler Haberler Seyehatsever başvuru nasıl yapılır? Hangi KYK yurtları açık olacak? Seyahatsever.gsb.gov.tr yurt listesi!
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