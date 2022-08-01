Seyehatsever başvuru nasıl yapılır? Hangi KYK yurtları açık olacak? Seyahatsever.gsb.gov.tr yurt listesi!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Seyahat Sever adını verdiğimiz uygulamaya çok fazla talep geldi. Yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül tarihine kadar gençlerin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine olanak sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
YAZ AYLARINDA HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK?
Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.
ÜCRETSİZ YURT
"Gençlik ve spor bakanlığımızın gençlere yurtlarının kapısını açtığını paylaşmıştık. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok sayıda talep geldi. Gençlerimizin buna daha çok katılmak için yaş araılığını 18 25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül'e kadar gençlerimizin yurtlarda konaklayarak gençlerin diledikleri gibi ülkemizi gezmelerini sağlayacağız."