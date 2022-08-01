MEB 2022-2023 eğitim yılı lise kayıtları ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite 2022 kayıtlar hangi tarihte bitiyor?

Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?

LGS sonrası tercih süreci sürüyor. MEB tarafından da liselere kayıt tarihlerine dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt işlemlerinin LGS'ye dfair sonuçların adayların erişimine sunulmasının ardından başlaması bekleniyor.