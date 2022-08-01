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    • Haberler
    • 01.08.2022 22:27
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    • 01.08.2022 22:27
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    MasterChef Türkiye 3. tur yarışmacıları belli oldu! 2022 MasterChef 2. turu geçen yarışmacılar kim?

    MasterChef yarışmacıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MasterChef Türkiye 3. tur yarışmacıları belli oldu!

    Masterchef yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2. turun geçilmesinin ardından izleyiciler 3. tura kalan yarışmacıları araştırmaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    MASTERCHEF 3. TUR YARIŞMACILARI

    MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devame derken 2. tur yani üçlü elemeler gerçekleşiyor. Üçlü düellolarda en iyi tabağı çıkaranlar bir üst tura yükseliyor. 2022 MasterChef'te 21. bölümü kadar 2. turu kazanan ve 3. tura yükselen isimler:

    Eren
    Dilan
    Melih
    Mesut
    Gamze
    Doğukan
    Tayfun
    Ali
    Dali
    Ayşegül
    Şeyma
    Seyfullah
    Rağde
    Serpilay
    Onur
    Yaren
    Başar
    Çağatay
    Barış
    Metin
    Yağız
    Yağmur
    Burak

    22. Bölüm

    Tolga
    Büşra
    Burak
        Tahıl koridorunda ’yeni gemiler’ hazırlanıyor
        Haberler Haberler MasterChef Türkiye 3. tur yarışmacıları belli oldu! 2022 MasterChef 2. turu geçen yarışmacılar kim?
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