MasterChef Türkiye 3. tur yarışmacıları belli oldu! 2022 MasterChef 2. turu geçen yarışmacılar kim?

Masterchef yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2. turun geçilmesinin ardından izleyiciler 3. tura kalan yarışmacıları araştırmaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF 3. TUR YARIŞMACILARI
MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devame derken 2. tur yani üçlü elemeler gerçekleşiyor. Üçlü düellolarda en iyi tabağı çıkaranlar bir üst tura yükseliyor. 2022 MasterChef'te 21. bölümü kadar 2. turu kazanan ve 3. tura yükselen isimler:
Eren
Dilan
Melih
Mesut
Gamze
Doğukan
Tayfun
Ali
Dali
Ayşegül
Şeyma
Seyfullah
Rağde
Serpilay
Onur
Yaren
Başar
Çağatay
Barış
Metin
Yağız
Yağmur
Burak
22. Bölüm
Tolga
Büşra
Burak