MasterChef Türkiye 3. tur yarışmacıları belli oldu! 2022 MasterChef 2. turu geçen yarışmacılar kim?

MASTERCHEF 3. TUR YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devame derken 2. tur yani üçlü elemeler gerçekleşiyor. Üçlü düellolarda en iyi tabağı çıkaranlar bir üst tura yükseliyor. 2022 MasterChef'te 21. bölümü kadar 2. turu kazanan ve 3. tura yükselen isimler:

Eren

Dilan

Melih

Mesut

Gamze

Doğukan

Tayfun

Ali

Dali

Ayşegül

Şeyma

Seyfullah

Rağde

Serpilay

Onur

Yaren

Başar

Çağatay

Barış

Metin

Yağız

Yağmur

Burak