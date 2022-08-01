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    • 01.08.2022 08:01
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    CUMA NAMAZI SAATİ | Cuma namazı saat kaçta? 5 Ağustos 2022 Cuma vakti, saati

    Cuma saati namaza kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte İl il Cuma namazı vakitleri... Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

    takvim.com.tr
    CUMA NAMAZI SAATİ | Cuma namazı saat kaçta? 5 Ağustos 2022 Cuma vakti!

    İstanbul cuma namazı saati il genelinde bu hafta cuma namazının saat kaçta kılınacağını gösterdi. İl il cuma saatleri Diyanet tarafından namaz vakitleri sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Peki, bugün cuma saati kaçta, 5 Ağustos 2022 cuma vakti ne zaman?

    5 AĞUSTOS 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

    Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

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    CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

    İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).


        CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

        CAMİDE CUMA VE ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
        İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır.
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        Haberler Haberler CUMA NAMAZI SAATİ | Cuma namazı saat kaçta? 5 Ağustos 2022 Cuma vakti, saati
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