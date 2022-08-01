Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin konut projesi ne zaman başlıyor? 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Başkan Erdoğan tarafından yapılan konuşmada kira öder gibi ev sahibi olma fırsatını duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
KİRALAR NE ZAMAN DÜŞECEK?
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kiralarla ilgili olarak "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN?
81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.