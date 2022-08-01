2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırmaya başlıyor. 27 Temmuz itibariyle başlayacak tercih dönemiyle birlikte üniversitelerin ve bölümlerin de taban puanları açıklanıyor. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İşte; 2022 YKS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimler!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.