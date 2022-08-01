2022 ÖSYM YKS özel koşullar nedir? YKS tercih koşulları ne demek? Kaç tercih hakkı var? 2-4 yıllık bölümler kontenjanlar ve puanları!

ÖSYM ile YKS tercih ekranı açıldı. Milyonlarca aday yayımlanan kılavuza göre sınavdan aldıkları puanı da baz alarak üniversite tercihi yapacak. Tercih yapmaya başlayan bazı adaylar özel koşullar hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Peki YKS tercih koşulları ne demek? 2022 ÖSYM YKS özel koşullar nedir? Kaç tercih hakkı var?
YKS TERCİH KOŞULLARI NE DEMEK?
YKS tercih kılavunda üniversite ve bölümlerin bazılarının karşısında 'özel koşul' yazıyor. Özel koşullar ÖSYM tarafından tek tek ifade edilmişti. Özel koşul yazan bölümler için adayın istenen puanın yanında bir de ek olarak belirtilen özel şartlara sahip olması gerekiyor.
Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.
2022 ÖSYM YKS ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALARI!
Bölüm bölüm özel koşulları ve açıklamalara ulaşmak için öncelikle YKS tercih kılavuzunu PDF olarak indiriniz
Ardından 468. sayfaya geliniz. Burada tüm bölümlerin özel koşullarına ulaşabilirsiniz.