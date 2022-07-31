YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.