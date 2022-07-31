Tarih belli oldu! The Boys oyuncuları ve konusu! The Boys 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

The Boys 4. sezon çekim tarihi belli oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, The Boys 4. sezon ne zaman? The Boys yeni sezon ne zaman gelecek? The Boys oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN GELECEK?
The Boys'un 3. sezon finalinden önce Collider'a konuşan Karl Urban, 4. sezona ait yeni bilgiler sundu ve hayranların takımı beklenenden daha erken şekilde bir arada görebileceklerini söyledi. Urban, 4. sezon çekimlerine ağustos sonunda başlamayı planladıklarını, yani izleyicilerin muhtemelen gelecek yıl Prime Video'ya yeni bölümlerin gelmesini bekleyebileceğini açıkladı.
"Evet, muhtemelen 4. sezon çekimlerine 22 Ağustos'ta başlıyoruz. Bu yüzden geri dönüyorum, Butcher'ı geri almak için sabırsızlanıyorum. Oynaması eğlenceli bir çete, sıkı çalışıyoruz ve sıkı oynuyoruz ve bu sezonun sonunda karakterleri bıraktığımız yerden nereye götürdüklerini görmek için sabırsızlanıyorum."