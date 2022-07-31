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    • Haberler
    • 31.07.2022 08:49
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    • 31.07.2022 08:51
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    KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022! KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? Gerekli belgeler listesi!

    KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı saat 10.15'te başlayacak. KPSS'ye katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise yayınladığı kılavuzda adaylara dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022 neler? KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 gerekli belgeler listesi: Sınava giriş için kimlik belgesi yerine neler geçerli?

    KPSS sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022 neler? KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? İşte merak edilenler!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS 2022 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

    KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

    2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

    3.DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI

        Adayların sınava girebilmeleri için 2022-KPSS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

        Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

        Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

        Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

        T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

        Bunların dışında; sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
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        Haberler Haberler KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022! KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? Gerekli belgeler listesi!
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