KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022! KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? Gerekli belgeler listesi!

KPSS sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adayların herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2022 neler? KPSS sınava giriş için kimlik belgesi yerine ne geçerli olur? İşte merak edilenler!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS 2022 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.
KPSS'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1.SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.
2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
3.DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI