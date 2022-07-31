KPSS Lisans atama taban puanları - başarı sıralaması 2022! KPSS katiplik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, bankacılık ve sigortacılık atama puanları kaç?

KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2022

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

Bu açıklamanın ardından merkezi atamalar ile ilgili sayısal veriler de duyuruldu. Taban puanlar da bu açıklama ile netlik kazandı.