KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? KPSS lisans puanı kaç yıl geçerli?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'na 31 Temmuz 2022 tarihinde katılım sağlayacak. Emeklerinin karşılığını alarak hedefledikleri kamu kurumlarına yerleşmek arzusu içerisinde olan adaylar, düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonrasında dört gözle sınav sonuçlarını beklemeye koyulacak. Peki, KPSS kaç net kaç puan yapıyor? 2022 KPSS kaç puanla nereye girilir? 60,65,70,75,80,85 puanla memur ataması olur mu? İşte detaylar!
KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."