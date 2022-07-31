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    • Haberler
    • 31.07.2022 09:18
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    • 31.07.2022 09:18
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    KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödenecek?

    Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar?

    2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Gözetmen: 210 TL

    Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

    Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda KPSS görevli ücretlerinin en Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

        LİSANS KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Lisan KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının sınav saati ve süresi şu şekilde:

        Genel Yetenek-Genel Kültür: Saat 10.15, 130 dakika

        Eğitim Bilimleri: saat 14.45 100 dakika

        Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
        Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
        İşletme: 40 soru 50 dakika
        Muhasebe: 40 soru 50 dakika
        İstatistik: 40 soru 60 dakika
        Hukuk: 40 soru 50 dakika
        Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
        İktisat: 40 soru 50 dakika
        Maliye: 40 soru 50 dakika
        Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

        2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        SINAV: 14 Ağustos 2022

        SONUÇ: 02 Eylül 2022

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
        • İlköğretim Matematik
        • Fen Bilimleri
        • Matematik (Lise)
        • Fizik
        • Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

        75 soru 150 dakika

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
        • Türkçe
        • Sosyal Bilgiler
        • Türk Dili ve Edebiyatı
        • Tarih
        • Coğrafya
        • Biyoloji
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Rehberlik
        • Beden Eğitimi
        • Okul Öncesi
        • İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

        75 soru 120 dakika

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
        • İngilizce
        • Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

        75 soru 120 dakika

        2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

        SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

        BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

        SONUÇ: 16 Aralık 2022

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
        (DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))

        40 soru 60 dakika
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        Haberler Haberler KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödenecek?
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