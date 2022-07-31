KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödenecek?

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.
Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 KPSS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda KPSS görevli ücretlerinin en Ağustos ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.