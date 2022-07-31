KPSS gözetmen ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM KPSS sınavı gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL, ne zaman ödenecek?

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM KPSS salon görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar!