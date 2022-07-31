Gözler oradaydı! LGS 1. nakiller açıklandı mı? LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor?

1. nakil başvuru sürecinin ne zaman biteceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Öğrenci nakil işlemleri ne zaman bitiyor? Lise nakil nasıl yapılır? LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPLILIR NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erecek. LGS 1. nakil tercih işlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor.
LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil tercih sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
LGS 2. nakil tercij başvuruları ise 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. Nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.