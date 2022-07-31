Gözler oradaydı! LGS 1. nakiller açıklandı mı? LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor?

1. nakil başvuru sürecinin ne zaman biteceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Öğrenci nakil işlemleri ne zaman bitiyor? Lise nakil nasıl yapılır? LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...