Almanya iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Almanya çalışan maaşları ne kadardır?

👉Almanya İşçi Alımı Şartları Nelerdir?

Almanya'da çalışacak olan işçilerin yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Sabıka kaydının bulunmaması

• Türkiye sınırları içinde yüz kızartıcı suçlardan birinin işlenmemiş olması

• Lise, lisans ya da ön lisans programlarını bitirmiş ya da yarıda bırakmış olmak (Aktif olarak öğrenci olan kişilerin çalışma başvuruları kabul edilmez.)

• Daha önce herhangi bir yerde çalışmış ve iş tecrübesi kazanmış olmak

• Engel sahibi olmamak

• 25- 45 yaşları arasında olmak

• Ulaştırma, sağlık, hizmet, inşaat ya da mühendislik alanlarının hangisi üzerinden çalışmak için gidilecekse onun seçilmesi

• Eğer varsa, uzmanlık alının seçilmesi

• İşçi alım başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve işçi sözleşmesinin okunup, imzalanıp onaylanması

👉Almanya'da Çalışma İzni Alınması İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Çalışma izni verebilmek için Almanya tarafından işçi olarak ülkeye gelecek olan kişilerden güncel olarak talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:

• Özgeçmiş (Almanca yazılması gereklidir.)

• 3 adet biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf

• En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport

• Nüfus kayıt örneği

• İkametgah belgesi

• Eğer bir lisans, ön lisans ya da lise mezuniyeti durumu mevcutsa diploma

• SGK hizmet dökümü belgeleri

• Yabancı dil belgesi

• Mesleki yeterlilik belgeleri

• İyi niyet mektubu