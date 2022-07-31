AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar araştırmalara koyuldu. 2022 yılında AUZEF 3 ders sınavı bugün uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci AUZEF sonuçları açıklandı mı? İşte AKSİS AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Temmuz'da gerçekleştirilen AUZEF mezuniyete 3 ders sınavının sonuç tarihi henüz belli olmadı. Ancak, açıköğretim sınavlarının sonuçları, sınavın bitiminin ardından 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI HAKKINDA
Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.
Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı (minimum 2.00 AGNO notu) sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.