YÖK ATLAS tercih sihirbazı nedir? Sorusu tercih günlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi 27 Temmuz'dan itibaren başlamış oldu. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.