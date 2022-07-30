Trabzonspor - Sivasspor 2022 CANLI İZLE 📺 Trabzonspor - Sivasspor 2022 Süper Kupa finali maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor adına, takımda yaşanan en önemli ayrılığın rahatlıkla Anthony Nwakaeme oldu diyebiliriz.

Sözleşme yenilenemedi ve 4 sezonda 145 resmi maça çıkıp 87 gol katkısı (47 gol 40 asist) alınan Nijeryalı kanat oyuncusu takımdan ayrıldı...

Nwakaeme'nin yerine Trezeguet geldi; sağ beke Jens Stryger Larsen, sol beke Eren Elmalı transfer edildi. Stefano Denswil'in bonservisi alındı, orta alana Doğucan Haspolat eklendi.

Elde zaten Edin Vişça, Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik; hatta Dorukhan Toköz ve Manolis Siopis gibi sağlam bir omurga var... TD Abdullah Avcı önderliğinde nokta atışı transferler yapıldı.

Daha milli kaleci Uğurcan Çakır'dan, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'dan, gol yollarında çok iyi bir alternatif olan Djaniny'den bahsedemedik bile...

Bordo-mavililer bu sezon da şampiyonluğun en önemli adaylarından; Süper Kupa'nın da Iddaa'da oran olarak favorisi...

SİVASSPOR

Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 ile geçip zafere ulaşan Sivasspor ise, orta alanın kritik parçası Fayçal Fajr'ı kaybetti.

Sağ bek Ahmet Oğuz, Konyaspor'un yolunu tuttu; Moussa Konate ve Olarenwaju Kayode'nin kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Orta alana şehri ve takımı yakından tanıyan Robin Yalçın transfer edildi. Sağ beke Göztepe'den Murat Paluli geldi. Hücuma, geçen sezon Polonya Ekstraklasa 18 gol atan Karol Angielski eklendi.

TD Rıza Çalımbay; "Sezonu kupa ile tamamladık. Kupa ile açmak istiyoruz..." dedi.

Fajr'ın ayrılığı sonrası kaptan Hakan Arslan, Çalımbay'ın en büyük güvencesi olacaktır. Fredrik Ulvestad ve Isaac Cofie ile orta alanda sertliğin dozunu artırmaya çalışacaklar...

Angielski ilk 11 başlamazsa Mustapha Yatabare gole en yakın isim olur; kanatlardan Max Gradel ve Erdoğan Yeşilyurt destek verir.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

İlk kez 2006 yılında oynanan Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.