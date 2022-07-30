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    • Haberler
    • 30.07.2022 08:03
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    • 30.07.2022 08:03
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    KYK borç silme işlemi başladı mı? KYK faizleri ne zaman, hangi tarihte silinecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek olan müjdeyi bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. KYK faizlerinin silineceğini duyanlar ise konuyla ilgili araştırmalara başladı.

    takvim.com.tr
    KYK faizleri ne zaman, hangi tarihte silinecek? Borç silme işlemi başladı mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından KYK kredi borç faizlerinin silindiğini açıklamıştı. KYK ana para borç faizi silindi mi düzenleme ne zaman başlayacak? KYK ana para borç faizi halen ödeyenler için geçerli mi? İşte merak edilenler...

    KYK borçları ne zaman silinecek sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den sonra, ''Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.

        Hiç bir zaman faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı.

        İlgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek.'' dedi.
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        Haberler Haberler KYK borç silme işlemi başladı mı? KYK faizleri ne zaman, hangi tarihte silinecek?
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