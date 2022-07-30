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    • Haberler
    • 30.07.2022 22:21
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    • 30.07.2022 22:21
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    KPSS sınavına girerken ne götürülür? KPSS’de kalem ve silgi verilecek mi, sınavda neler verilir?

    2022 KPSS için beklenen gün geldi. KPSS sınavına girecek adaylar birçok konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, KPSS'de kalem ve silgi verilecek mi? KPSS'ye neler götürülebilir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS’de kalem ve silgi verilecek mi?

    KPSS için beklenen gün geldi. Adaylar ise konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

    2022 KPSS'DE EMANETÇİLER OLACAK MI, AÇIK MI?
    KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor. Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu nedenle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için de emanet yerlerinin açık olacağı öngörülüyor. Fakat bu konuda sorumluluk kişinin kendisine ait olacak ve emanetçilerin güvenilirlikleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

    KPSS SINAVINDA TELEFON, ÇANTA, ANAHTAR EMANET EDİLİR Mİ?
    Hayır, ÖSYM'nin böyle bir hizmeti bulunmuyor. KPSS sınavına tek başlarına gelmek zorunda olan adaylar yanlarında telefon ve çanta getirmek zorunda kalıyor. Ancak sınav merkezlerinde emanetçiler yer almayacak. Ancak okul binaları dışında büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabilen emanetçiler olabilir.

        KPSS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
        KPSS sınavında adaylara kelem ve silgi verilemektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

        KPSS'DE ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN GEREÇLER
        Sınav binalarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir emanetçi olmayacağı için adayların sınava gelirken bazı eşyalarını yanlarında getirmemeleri gerekiyor.

        Cep telefonu, saat, sözlük işlevi gören elektronik aygıt, cep bilgisayarı, hesap makinesi vb. tüm bilgisayar özelliği bulunan cihazların sınav merkezine alınması yasaktır.


            Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat sınav merkezine alınmayacaktır.


            Adayların yasaklı araçlarla sınav merkezine gelmeleri durumunda bu araçlar sınav binasına alınmayacak olup, bu araçların güvenliğinden de herhangi bir görevli ya da Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

            2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
            KPSS sınavının ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. KPSS sınav tarihleri ise şu şekilde;

            Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

            KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

            Alan bilgisi 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

            ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde DHBT ise 27 Kasım'da yapılacak.
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