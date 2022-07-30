

Adayların yasaklı araçlarla sınav merkezine gelmeleri durumunda bu araçlar sınav binasına alınmayacak olup, bu araçların güvenliğinden de herhangi bir görevli ya da Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS sınavının ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. KPSS sınav tarihleri ise şu şekilde;

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te 31 Temmuz 2022 günü yapılacak.

Alan bilgisi 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde DHBT ise 27 Kasım'da yapılacak.