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    • Haberler
    • 30.07.2022 19:05
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    • 30.07.2022 19:05
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    KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder?

    2022 KPSS için beklenen gün geldi. KPSS sınavına girecek adaylar birçok konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, KPSS ne zaman:? KPSS kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder?

    KPSS için beklenen gün geldi. Adaylar ise konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

    KPSS 2022 LİSANS SINAVI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

    ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.

    Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.

    Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

        KPSS GENEL YETENEK,GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ SORU DAĞILIMI

        İLK OTURUM

        KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

        KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

        İKİNCİ OTURUM

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
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        Haberler Haberler KPSS 2022 saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor? KPPS lisans 130 dakika kaç saat eder?
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