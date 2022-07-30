Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.07.2022 19:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 19:41
    ABONE OL

    KPSS 2022 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

    KPSS sınavına hazırlanan birçok kişi 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediğini araştırıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.Peki, KPSS 2022 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    Sınava saatler kala adaylar sınav detayları hakkında araştırmalara başladı. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu da en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte konu hakkında detaylar...

    KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
    KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

    ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

        Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

        Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

        35 -12/4= 35-3=32 net

        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;

        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Haberler KPSS 2022 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
            SON DAKİKA