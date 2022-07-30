2022 KPSS sınavında emanetçiler açık mı? KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan emanet bırakılır mı, nereye bırakılır?

Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor. Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.