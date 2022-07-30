2022 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;
Puan Türü Test Ağırlığı
KPSS P1
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
KPSS P2
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
KPSS P3
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
2022 yılında gerçekleşen KPSS'ye giren adaylar için temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.
Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, KPSS Lisans oturumuna ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.
ÖABT PUAN TÜRLERİ
01 Türkçe
02 İlköğretim Matematik
03 Fen Bilimleri
04 Sosyal Bilgiler
05 Türk Dili ve Edebiyatı
06 Tarih
07 Coğrafya
08 Matematik (Lise)
09 Fizik
10 Kimya/Kimya Teknolojisi
11 Biyoloji
12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
13 İngilizce
14 Rehberlik
15 Sınıf Öğretmenliği
16 Okul Öncesi
17 Beden Eğitimi
18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türleri ve ağırlıkları ise şu şekilde;
Puan Türü Test Ağırlığı
KPSS P10 Genel Yetenek; %30
Genel Kültür; %30
Eğitim Bilimleri; %40
KPSS P120 Genel Yetenek; %15
Genel Kültür; %15
Eğitim Bilimleri; %20
Yabancı Dil Sınavı (YDS); %50
KPSS P121 Genel Yetenek; %15
Genel Kültür; %15
Eğitim Bilimleri; %20
ÖABT; %50
Öğretmen adayları yukarıdaki oturumlara katılarak elde edecekleri puanlar ile tercih dönemlerinde tercih yaparak yerleşebileceklerdir. Öğretmenlik puan türleri evvelki senelerde 1 sene geçerliydi ancak geçen yıl yapılan düzenleme ile KPSS Öğretmenlik puan türlerinin geçerlilik süresi de iki seneye çıkarıldı.
KPSS ALAN BİLGİSİ PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI
Puan türlerini sıralarken hangi dersin ağırlığını içermeye başladıklarına göre tasnif edeceğiz. Başka dersleri içerseler de puan türlerinin sistematiğinde bir tane dersin baz olması söz konusudur. Sıralama da buna göredir. Bu tip puan türlerinin başlangıcında hangi ders temelli olduğunu tabloda belirteceğiz.