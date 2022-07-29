TMO Temmuz ayı buğday alım fiyatları açıklandı! Temmuz 2022 buğday, arpa, mısır fiyatları ne kadar?

Buğday fiyatları birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. TMO tarafından alım fiyatlarının açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TMO buğday alım fiyatları ne kadar? Buğday fiyatları ne kadar oldu? Temmuz ayı buğday, arpa fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
2022 TEMMUZ BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?
Makarnalık buğday: 7.591 TL/TON
Kırmızı sert buğday: 7.060 TL/TON
Diğer beyaz buğdaylar: 6.920 TL/TON ;
Ekmeklik buğday: 6.122 TL/TON
Arpa: 6.193 TL/TON
Mısır: 6.037 TL'TON
EDİRNE TİCARET BORSASI 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ
Buğday: 7.082 Türk Lirası
Arpa: 5.837 Türk Lirası