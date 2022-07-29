ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV ilk nasıl, neden ortaya çıktı? Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde var?

Gündemden düşmeyen ÖTV hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar ÖTV ilk ne zaman çıktı sorusuna cevap arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
ÖTV NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.