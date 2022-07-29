Öğrenciler, tercihlerini yaparken 1. Nakil başvuru sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıryor. Peki, LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…