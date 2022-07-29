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    • Haberler
    • 29.07.2022 08:46
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    • 29.07.2022 08:46
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    LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 1. nakiller ne zaman açıklanacak?

    1. nakil başvuru sürecinin ne zaman biteceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Öğrenci nakil işlemleri ne zaman bitiyor? Lise nakil nasıl yapılır? LGS 1. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor?

    Öğrenciler, tercihlerini yaparken 1. Nakil başvuru sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıryor. Peki, LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

    LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPLILIR NE ZAMAN SONA ERECEK?

    LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erecek. LGS 1. nakil tercih işlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor.

    LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS 1. nakil tercih sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

    LGS 2. nakil tercij başvuruları ise 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. Nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

        LGS 2 TERCİH SONUCU NE ZAMAN ACİKLANACAK?
        LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

        2. NAKİL NE ZAMAN?
        Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.
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