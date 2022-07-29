Öğrenciler, tercihlerini yaparken 1. Nakil başvuru sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştıryor. Peki, LGS 1. Nakil başvuruları ne zaman bitiyor? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPLILIR NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı. Başvuru işlemleri 29 Temmuz tarihinde sona erecek. LGS 1. nakil tercih işlemleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor.
LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 1. nakil tercih sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
LGS 2. nakil tercij başvuruları ise 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. Nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.