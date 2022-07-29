Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından KYK kredi borç faizlerinin silindiğini açıklamıştı. KYK ana para borç faizi silindi mi düzenleme ne zaman başlayacak? KYK ana para borç faizi halen ödeyenler için geçerli mi? İşte merak edilenler...
KYK borçları ne zaman silinecek sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'den sonra, ''Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.