Hicri Takvim'in, başlangıç günü olan Hicri Yılbaşı geldi çattı. Müslümanlar için oldukça önemli bir gün olan Hicri Yılbaşı aynı zamanda, çok önemli bir ayında başlangıcı. Peki, Hicri Takvim başlangıcı ne zaman, hangi gün? 2022 Hicri Yılbaşı, aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı başladı mı? İşte Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı'na dair tüm detaylar...
HİCRİ TAKVİM BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Hicri 1444 yılı, 30 Temmuz Cumartesi günü akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.
2022 Muharrem ayı: 30 Temmuz Cumartesi Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2022 Aşure günü: 8 Ağustos Pazartesi
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)