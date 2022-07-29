CUMA NAMAZI SAATİ | İstanbul Cuma namazı saat kaçta, 29 Temmuz 2022 Cuma vakti!

Cuma saati namaza kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından aratılıyor. İşte İl il Cuma namazı vakitleri...
29 TEMMUZ 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?
Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…
İSTANBUL CUMA SAATİ 13:16
ANKARA CUMA VAKTİ 13:00
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:23
ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:50
BURSA CUMA NAMAZI 13:15
ANTALYA CUMA VAKTİ 13:09
KONYA CUMA VAKTİ 13:02
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI 12:31
ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI 13:09
MERSİN CUMA VAKTİ 12:53
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).