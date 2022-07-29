BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran'da başladı. 12 Ağustos'a kadar sürecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.