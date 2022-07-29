2022 Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS iller arası tayin atama sonuçları: İlişik kesme işlemleri ne zaman?

İl dışı öğretmen atama sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati heyecanla beklerken arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama işlemine dair bilgiler...
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası veya Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra yapılabiliyor.
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.