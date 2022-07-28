pa.edu.tr: 2022-2023 PMYO BAŞVURU EKRANI! 2022 PMYO 2500 polis alımı başvuru şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 2500 polis alımı için başvuru tarihi merak ediliyor. Polis alımı başvuru şartları ve kontenjanı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır? PMYO parkur sınavı ne zaman 2022? İşte merak edilenler...