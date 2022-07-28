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    • 28.07.2022 10:36
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    MEB il dışı atama tayin sonuçları açıklandı mı? mebbis.meb.gov.tr: 2022 öğretmen il dışı atama sonuç sorgulama!

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il dışı tayin ve atama başvuruları 29 Temmuz tarihinde sona erecek. "MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Öğretmen il dışı tayin başvuruları 29 Temmuz'da sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen il dışı tayin sonuçları hakkında aramalar yoğunlaştı. Şimdi öğretmenler merakla "MEB il dışı atama sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

    ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos tarihinde açıklanacak. İlişik kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla gerçekleştirilecek.

    Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.



    Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

    Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

        Adaylığı kaldırılmış olmak,

        31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



        652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.
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