MEB 2022-2023 LGS liselere kayıt ve nakil başvuru tarihleri! LGS 1. ve 2. Nakiller ne zaman? 2022 MEB LİSE TERCİH KILAVUZU!

LGS 2. tercih tarihleri merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB yayınladığı LGS tercih kılavuzunda lise nakil takvimine yer verdi. Peki, LGS tercihleri sonrasında lise nakilleri ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB ile ise nakil tarihleri ile ilgili detaylar...
LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreç devam ediyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak" açıklamasında bulundu.
LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022