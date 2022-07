Kalem Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Kalem Suresi kaç ayet? Kalem Suresi nasıl okunur?

• Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

• İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

• Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

• Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

• Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

• Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

• Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

• Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

• Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

• Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

• Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

• Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

• Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

• Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

• Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

• Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.