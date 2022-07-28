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    • 28.07.2022 10:34
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    ASHB e-Devlet Aile destek paraları yattı mı? Türkiye aile destek programı kabul edildi ne anlama geliyor?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye yapılacak destekleri hakkında aramalar hız kazandı. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye aile destek programı kabul edildi ne anlama geliyor? ASHB e-Devlet Aile destek paraları yattı mı?

    Türkiye aile destek programı kabul edildi ne anlama geliyor?

    Aile Destek Programı başvurusunu yapan vatandaşlar merakla başvuru sonuçları ve ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Türkiye aile destek programı kabul edildi ne anlama geliyor? e-Devlet Aile destek paraları yattı mı? İşte merak edilenler!

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

        "Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."
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        Haberler Haberler ASHB e-Devlet Aile destek paraları yattı mı? Türkiye aile destek programı kabul edildi ne anlama geliyor?
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