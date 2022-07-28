Anestezi uzmanı nasıl olunur? Anestezi uzmanı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Anestezi uzmanı olabilmek için öncelikle anestezi doktoru olmak gereklidir. Tıp fakültesinin kazanılmasından ve 6 yıl okunmasından sonra anestezi uzmanı olabilmek için TUS'a girilir. Sınav kazanıldıktan sonra da anestezi alanında 4 yıl boyunca uzman doktor olarak çalışılır. 4 yılın sonunda kişilere anestezi uzmanı unvanı verilir.
Anestezi Uzmanı Olmanın Başvurusu Nasıl Yapılır?
Anestezi uzmanı olacak kişilerin yapmaları gereken tek şey, girmiş oldukları sınavların başarı ile sonuçlanmasıdır. Tıp fakültesini bitirdikten sonra kişiler, uzmanlık sınavına girerek bu alanda yeterli olduklarını kanıtlarlar. TUS'un da kazanılmasından sonra farklı bir yere yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.
Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?
Anestezi uzmanı olarak görev yapmak isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken toplamda 3 koşul mevcuttur:
• Tıp fakültesi eğitimi almak
• TUS sınavına girdikten sonra anestezi uzmanı olmayı seçmek
• 4 yıl boyunca anestezi asistanlığı yapmak
Anestezi Uzmanı Maaşı Ne Kadardır?
Anestezi doktorlarının aylık aldıkları maaşlar, 13.740 TL ile 23.270 arasında değişiklik gösterir. Anestezi uzmanlarının iş tecrübeleri arttıkça maaşları artar. Ayrıca maaşlarının değişkenliği, çalıştıkları yerlere göre de değişir. Özel hastaneler ile devlet hastanelerinde çalışan anestezi doktorlarının maaşları aynı değildir.
Anestezi Uzmanı Ne İş Yapar?
Anestezi uzmanlarının yaptıkları işler, genel itibari ile şöyle sıralanabilir:
• Hastayı inceleyerek ameliyat veya diğer tıbbi işlemler esnasında oluşabilecek riskleri belirlemek ve tanı testleri yapmak
• Hastaların anestezi veya sedasyon tipini belirlemek
• Ameliyat süresi boyunca anestezi miktarı ile hastanın sağlık durumunu kontrol altında tutmak
• Cerrahi işlem uygulaması başlamadan öncesinde, esnasında ve sonrasında hastaların durumunu izlemek (Eğer hastanın vücudu beklenmedik tepkiler veriyorsa kişilerin verdiği tepkilere müdahale etmek)
• Hemşire, tıbbi teknisyen ve diğer sağlık çalışanları ile beraber çalışmak
Anestezi uzmanları, cerrahi işlem uygulaması yapılırken ameliyathanelerde bulunmak durumundadırlar.
Anestezi Ataması Var Mı?
Anestezi teknisyenlerinin atamaları mevcuttur. Her yıl, hastanelerde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi teknisyeni ataması gerçekleştirilir.
Anestezi Teknikerliği Taban Puanları Ne Kadardır?
Anestezi teknisyenliğinin güncel taban puanları, okullara göre şöyle sıralanmıştır:
• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 349,97
• Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi: 331,99
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 328,98
• Ege Üniversitesi: 322,07
• Bahçeşehir Üniversitesi: 322,05
• Kto Karatay Üniversitesi: 318,08
• Marmara Üniversitesi: 316,14
• Başkent Üniversitesi: 314,91
• Dicle Üniversitesi: 313,76
• İstanbul Medipol Üniversitesi: 313,70
• Dokuz Eylül Üniversitesi: 313,38
• İstinye Üniversitesi: 311,91
• Ankara Medipol Üniversitesi: 311,82
• Bursa Uludağ Üniversitesi: 311,08
• İstanbul Medipol Üniversitesi: 308,99
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 308,08
• Çukurova Üniversitesi: 307,74
• İnönü Üniversitesi: 307,23
• Sanko Üniversitesi: 307,22
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 307,10
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 306,16
• Biruni Üniversitesi: 305,52
• Mersin Üniversitesi: 304,45
• İzmir Tınaztepe Üniversitesi: 303,85
• Lokman Hekim Üniversitesi: 303,25
• Erciyes Üniversitesi: 302,35
• Antalya Bilim Üniversitesi: 302,34
• Selçuk Üniversitesi: 301,63
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 301,19
• Başkent Üniversitesi: 300,93
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 300,55
• Fırat Üniversitesi: 300,40
• Atılım Üniversitesi: 298,85
• Sakarya Üniversitesi: 296,95
• İstanbul Okan Üniversitesi: 296,75
• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 296,73
Bu okullar, anestezi teknisyeni olmak isteyen kişilerin en çok tercih ettikleri okullardır. Bunların dışında da birçok okulda bu bölüm vardır.
Anestezi Teknikeri Kaç Yıl Okur?
Anestezi teknisyenlerinin okumaları gereken yıl sayısı, 2'dir. Anestezi teknisyeni ile anestezi uzmanlığı farklı alanlardır. Bu nedenle de anestezi teknisyeni olmak isteyen kişilerin üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarında yer alan anestezi bölümlerinden mezun olmaları yeterlidir. Ancak bu bölümden mezun olacak kişiler, anestezi uzmanı olma hakkına sahip değildir. Uzman olabilmek için tıp fakültesini bitirmeleri gereklidir.